بعد انسحاب ترامب من "نووي إيران".. بوش يقتبس تصريحات تشرتشل ويحذر من عزلة أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حذر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأبن، مما وصفه بـ"مخاطر عزلة أمريكا" وذلك في خطاب يأتي بعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بوش في كلمة ألقاها في مجلس الأطلسي الذي يعنى بالشؤون الدولية: "أمريكا لا تعوض بالنسبة للعالم، وثمن العظمة هو المسؤولية، لا يمكن لأحد أن يرتقي في أمور عديدة ويكون بقمة المجتمعات المتحضرة دون أن يشارك العالم في مشاكله،" مقتبسا كلامه عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وينستون تشرتشل.

وتابع اقتباسه قائلا: "إذا كنا معا فلا شيء مستحيل وإذا كنا منقسمين فسيسقط كل شيء،" لافتا إلى أن الشعب الأمريكي لا يمكنه الهروب من المسؤوليات الدولية وأنا أؤيد ذلك بقوة.

وكان ترامب قال في كلمة له، الثلاثاء، معلنا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة،" متوعدا بعقوبات اقتصادية ضد طهران، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني، حسن روحاني قائلا إن أمريكا "فشلت بالالتزام بتعهداتها الدولية في الاتفاق النووي، والاتفاق لم يكن ثنائيا، بل كان دوليا ومصادق عليه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن."