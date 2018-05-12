في ثالث حادثة هذا الشهر.. اغتصاب فتاة وحرقها في قرية بالهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحقق الشرطة الهندية في حادثة مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، تم اغتصابها وحرقها، في حادثة هي الثالثة من نوعها هذا الشهر في قرية بالهند.

وتعتقد الشرطة أن منفذ الجريمة هو رجل في الثامنة والعشرين من عمره، ويعتقد أنه أقدم على الجريمة في منزل الفتاة بعد أن أعلمه ابن عمها أنها في المنزل لوحدها.

واعتقلت الشرطة المتهم وابن عم الفتاة، بانتظار التقارير الطبية قبل توجيه التهم إليهما رسميا.

وقد وقعت جريمتان مشابهتان، وغير مرتبطتان بهذه الحادثة، في مناطق أخرى بالهند.

الجريمة الأولى وقعت يوم 4 مايو/ أيار الجاري، حين أُحرقت فتاة في السادسة عشر من عمرها حتى الموت في ما يعتقد أنها جريمة انتقام، بعد أن كانت قد أبلغت سابقا عن هجوم لعدد من المغتصبين.

أما الضحية الثانية فهي فتاة في السابعة عشر من عمرها، تعالج حاليا في المستشفى بعد إصابتها بحروق في 70 في المائة من جسدها، وفقا لتقرير الشرطة.

وكانت الحكومة الهندية قد صادقت الشهر الماضي على قانون الحكم بالإعدام على مرتكبي جريمة الاغتصاب بحق الأطفال ممن هم دون الثانية عشر من العمر، والذي سيصبح ساري المفعول في حال صادق عليه البرلمان الهندي.