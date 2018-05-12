كوريا الشمالية تعلن البدء بتفكيك موقع نووي نهاية الشهر الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قرارها بتفكيك موقع نووي خلال الفترة ما بين 23 و 25 مايو/ أيار الجاري، مؤكدة أنها ستسمح لصحفيين من دول محددة بالاطلاع على عمليات التفكيك في الموقع المحدد.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن عملية التفكيك ستتضمن هدم جميع الأنفاق المؤدية إلى الموقع النووي عبر تفجيرها، وسد جميع المنافذ، وإزالة جميع مرافق المراقبة ومواقع الأبحاث ونقاط الأمن والسلامة.
وذكرت الوزارة أنها بصدد السماح للصحافة من دول العالم بالاطلاع على موقع التفكيك، وسيسمح للصحفيين من الصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية فقط بزيارة هذه الموقع.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الخطوات التي ستقوم بها وزارة الخارجية لاستضافة الصحفيين، والتي ستتضمن:
- سفر الصحفيين الذين تمت الموافقة على أسمائهم من بكين إلى وونسان.
- ترتيب إقامة خاصة للصحفيين في وونسان، وتحضير مراكز إعلامية لعملهم.
- نقل الصحفيين من وونسان إلى الموقع النووي شكال البلاد.
- آخذين بعين الاعتبار أن الموقع النووي يقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وسط الجبال، سيتم تجهيز مكان لإقامة الصحفيين داخل القطار.
- تزويد الصحفيين بكل ما يحتاجونه من مساعدة.
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