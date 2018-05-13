سفير أمريكا السابق بروسيا يصف لـCNN ولاية بوتين الرابعة بكلمة روسية واحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وصف مايكل مكفاول، سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في روسيا، الولاية الرابعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بكلمة روسية واحدة معناها "الركود."

جاء ذلك في مقابلة للسفير الأمريكي السابق مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "الركود، كلمة وجدت في نهاية عهد بريجنيف واعتقد أنه وبصورة مأساوية هذا ما سنراه داخليا (في روسيا) لم يحرك (بوتين) الحكومة كما كان الجميع يأمل في ذلك، وللأسف هي ليست حكومة إصلاحية."

وتابع قائلا: "على الصعيد الخارجي، أعتقد أنه (بوتين) سيستمر في مجراه الحالي، كان هناك وقت في السابق تعاون فيه مع الغرب.. ولكن بعد أحداث أوكرانيا في العام 2014 عندما ظن مخطأ بأننا (أمريكا) أطحنا برجله هناك (الرئيس يانوكيفتش) في انقلاب ولهذا ذهب إلى القرم واقتطعها ونحن كنا نظن أن اقتطاع أجزاء من دول في العصر الذي نعيش فيه قد انتهى."

وأضاف: "هذه الأمور تمت لأن في ذهن بوتين هو مل من محاولة الانضمام لناديهم (الغرب) والآن سأستمر في درب خاص بي وأقلل من شأنهم وشأن حلف الناتو، وللأسف هذا ما سيستمر بالقيام به طوال فترته في السلطة."