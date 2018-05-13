فواز جرجس لـCNN: انسحاب إيران من الاتفاق النووي مرجح بعد 6 أشهر.. وهذه الأسباب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فواز جرجس، رئيس قسم الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي رغم محاولات الاتحاد الأوروبي ودول مثل روسيا والصين المحافظة عليه، بعج إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب انسحاب بلاده منه، وذلك لعدد من الأسباب التي تتصل بصورة مباشرة مع حجم تأثير الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في مقابلة لجرجس على CNN حيث قال: "بعد مرور ستة أشهر، على الأغلب ستنسحب إيران من الاتفاق لأنها ستتوصل إلى حقيقة بأن الاستثمارات التي أملت في استقطابها من أوروبا لن تتدفق كما المأمول."

وحول موقف الشركات الأوروبية التي قد تستمر في التعامل مع إيران، قال جرجس: "استثمرت الشركات الأوروبية مليارات الدولارات في إيران، وعندما تبدأ العقوبات الأمريكية تأخذ حيز فعلها مجددا، سيكون هذا مكلفا جدا بالنسبة لهذه الشركات من جهة، ومن جهة أخرى لا تريد هذه الشركات وضع اسمائها على قائمة العقوبات لتعاملها مع إيران وذلك لأن لها استثمارات في أمريكا تفوق تلك الاستثمارات في السوق الإيرانية."