داعش يتبنى مسؤولية الهجمات على كنائس في إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" الأحد، مسؤولية الهجمات التي استهدفت ثلاث كنائس في منطقة سورابايا في إندونيسيا.

جاء ذلك في بيان مزعوم نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم، وذكر أن "ثلاثة عمليات استشهادية قتلت 11 شخصا على الأقل وجرحت 41 آخرين ضد كنائس في منطقة سورابايا."

ولم يقدم التنظيم أي دلائل على مسؤوليته عن هذه الهجمات، ولم يعلق المسؤولون في إندونيسيا حول ذلك حتى كتابة هذا التقرير.