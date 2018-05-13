مصدر قضائي لـCNN: منفذ هجوم الطعن في باريس ولد بالشيشان العام 1997

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مصدر قضائي فرنسي لشبكة CNN أن منفذ هجوم الطعن في العاصمة الفرنسية، باريس، السبت، ولد في الشيشان العام 1997، لافتا على أن والدا المهاجم يخضعان للمساءلة من قبل الشرطة الفرنسية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
واستهدف المهاجم في وقت متأخر من ليل السبت، خمسة أشخاص قتل أحدهم في حين أصيب أربعة آخرين، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة، وفقا للشرطة الفرنسية، في الوقت الذي كشف فيه المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولينز، أن المهاجم صرخ قائلا "الله أكبر" قبل الشروع بتنفيذ هجومه.
ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان منسوب نشرته وكالة "أعماق" التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم، قائلا إن المهاجم "جندي في دولة الإسلام،" وأن الهجوم جاء تلبية لدعوات استهداف الدول المشاركة في التحالف ضد التنظيم.
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