هجوم بالسكين في باريس يسفر عن وقوع ضحايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الشرطة الفرنسية إن هجوما بالسكين وسط باريس مساء السبت تسبب في مقتل شخص وجرح ثمانية آخرين، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة عبر تويتر سيطرة الشرطة على الوضع بشكل كامل.

وقالت الشرطة الفرنسية عبر حسابها على تويتر إن شخصا لقي حتفه، وأصيب اثنان بجراح خطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجراح طفيفة، وتمكنت الشرطة من قتل المهاجم.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أكدت أن شخصا يحمل سكينا هاجم مجموعة من المارة قرب مبنى الأوبرا في باريس.

ولا زالت الشرطة الفرنسية تحقق في دوافع المهاجم.