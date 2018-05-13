داعش يتبنى هجوم الطعن في باريس.. والمدعي العام: المهاجم هتف "الله أكبر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" هجوم الطعن الذي استهدف خمسة أشخاص قاتلا أحدهم في العاصمة الفرنسية، باريس، السبت، وذلك في بيان منسوب له نشره على وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم.

وقال التنظيم في بيانه المزعوم إن منفذ الهجوم جندي في "الدولة الإسلامية" لافتا على أن الهجوم جاء ردا لدعوات استهداف الدول المشاركة في التحالف ضد التنظيم، في الو قت الذي لم يقدم فيه التنظيم أي دلائل لدعم مزاعمه هذه وكذلك لم تؤكده السلطات الفرنسية حتى كتابة هذا التقرير.

من جهته قال المدعي العام فرانسوا مولينز في تصريحات صحفية من مسرح الاعتداء، إن المهاجم صرخ "الله أكبر" باللغة العربية قبل إقدامه على تنفيذ الهجوم.

ويشار إلى أن اثنان من المصابين الأربعة حالتهم خطرة والآخران إصابتهما خفيفة وغير مهددة للحياة، وفقا للشرطة الفرنسية.