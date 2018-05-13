من جديد.. تغريدات غير دقيقة لترامب حول ميزانية إيران العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرة أخرى، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعلومات غير صحيحة عن ميزانية إيران العسكرية، السبت، قائلا إنها ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ40 في المائة منذ بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية النووية.

وقال ترامب في التغريدة: "ميزانية إيران النووية ارتفعت بنسبة 40 في المائة منذ بدء المفاوضات التي عقدها باراك أوباما مع الجانب الإيراني ونتجت عنها الاتفاقية حول البرنامج النووي... مؤشر آخر أنها كانت كذبة كبيرة.. ولكن ليس بعد اليوم."

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر عن ترامب مثل هذه التصريحات، فقد سبق وأن استخدم ذات المزاعم عندما أعلن انسحاب بلاده من الاتفاقية مع إيران، وهي معلومات وصفها مدققو الحقائق بأنها "مبالغ فيها وتفتقر إلى السياق الصحيح."

فمن جهتها، قالت نيويورك تايمز إنه واستنادا إلى معهد استوكهولهم الدولي لأبحاث السلام، لم يتجاوز ارتفاع الميزانية العسكرية في إيران نسبة 30 في المائة منذ عام 2015، أي العام الذي تم التوقيع فيه على الاتفاقية.

أما صحيفة واشنطن بوست فقد ذكرت أن الزيادة في الإنفاق العسكري جاءت لتواكب زيادة عامة في الإنفاق الحكومي، كما أن رفع بعض العقوبات عن إيران نتيجة لاتفاق 2015 ساهم أيضا في زيادة إنتاج النفط وارتفاع في الصادرات، وبالتالي ارتفاع في الإنفاق العسكري وغيره.