كوريا الشمالية تحذر واشنطن وتهدد بتعليق مفاوضاتها مع كوريا الجنوبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة القيام بتدريبات عسكرية مع جارتها كوريا الجنوبية، مؤكدة أن ذلك قد يهدد القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأمريكي.

يأتي ذلك بعد تقارير تفيد أن كوريا الشمالية علّقت المفاوضات مع كوريا الجنوبية بسبب تدريبات عسكرية مشتركة تجريها الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بالتحذيرات الكورية الشمالية، ويتم حاليا العمل على تحضير رد على هذه التحذيرات.

وحول التدريبات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية مستمرة كما هو مخطط لها، كما أن القمة التي ستعقد بين الرئيسين لا زالت في موعدها.