تحطم طائرة ركاب كوبية على متنها 104 أشخاص خلال إقلاعها من هافانا

تحطم طائرة ركاب كوبية خلال إقلاعها من هافانا

العالم
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
كوباهافاناحوادث طيران
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شاهد.. اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة الكوبية

هافانا، كوبا (CNN)-- أعلنت السلطات الكوبية، الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب على متنها 104 أشخاص خلال إقلاعها من مطار خوسيه مارتي في العاصمة هافانا، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "بوينغ 737".

وقال مصدر في مطار هافانا، في تصريحات لـCNN، إن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة هولغوين التي تقع على بعد 500 ميل شرق هافانا وإنه هناك ضحايا في الحادث دون أن يمكنه تحديد عدد القتلى.

كوباهافاناحوادث طيران
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