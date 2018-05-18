شاهد.. جنود بريطانيون يستعدون لمراسم الزفاف الملكي

(CNN)-- عناصر من القوات المسلحة البريطانية خرجوا الى شوارع ويندسور في 17 مايو/ أيار، استعداداً للمشاركة في مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.
الأمير هاري لديه علاقات وثيقة مع جميع الوحدات التي ستشارك في المراسم
(CNN)-- عناصر من القوات المسلحة البريطانية خرجوا الى شوارع ويندسور في 17 مايو/ أيار، استعداداً للمشاركة في مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.
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