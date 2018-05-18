شاهد.. جنود بريطانيون يستعدون لمراسم الزفاف الملكي

جنود بريطانيون يستعدون لمراسم الزفاف الملكي

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آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
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الأمير هاري لديه علاقات وثيقة مع جميع الوحدات التي ستشارك في المراسم

(CNN)-- عناصر من القوات المسلحة البريطانية خرجوا الى شوارع ويندسور في 17 مايو/ أيار، استعداداً للمشاركة في مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

 