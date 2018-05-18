سقوط 8 قتلى إثر إطلاق نار داخل مدرسة في تكساس

تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة الأمريكية، الجمعة، سقوط 8 قتلى على الأقل إثر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في مدينة سانتافي، جنوب شرق تكساس، في ثالث حادث من نوعه خلال 8 أيام والحادث رقم 22 منذ بداية العام الجاري.

وقالت الشرطة إن أغلبية القتلى من الطلاب، وأضافت أنه جرى اعتقال شخصين مشتبه بهما يُعتقد أن أحدهما طالب، وأن من بين المصابين ضابط شرطة. وقال شاهد عيان إن مسلحا دخل أحد الفصول وبدأ إطلاق النار على الطلاب.

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث، موجها العزاء لأسر الضحايا. وأشار ترامب إلى أن هذه النوعية من الحوادث تقع منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة. وقال إن إدارته "عازمة على فعل كل ما بوسعها لحماية طلابنا وتأمين مدارسنا وإبعاد السلاح عن هؤلاء الذين يمثلون تهديدا لأنفسهم وللآخرين".