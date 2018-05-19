العثور على الصندوق الأسود للطائرة الكوبية المنكوبة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة الكوبية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة، هافانا، الجمعة، وذلك وفقا لما أعلنه وزير المواصلات الكوبي، أديل إزكيردو رودريغيز، السبت.
وأكد وزير المواصلات الكوبي أنه تم العثور على الصندوق الأسود "سليما"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في معرفة سبب تحطم الطائرة المنكوبة.
وتحطمت الطائرة التي كان على متنها 104 أشخاص، خلال إقلاعها من مطار خوسيه مارتي، وكانت متجهة إلى مدينة هولوغوين، الواقعة شمال شرق العاصمة وتبعد بمسافة 500 كيلومترا عن هافانا.
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