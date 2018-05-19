لندن، المملكة المتحدة (CNN)— شهدت مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ميركل، السبت، حضور العديد من الشخصيات والمشاهير العالميين، وهنا نستعرض لكم عددا منهم في معرض الصور بالأعلى: