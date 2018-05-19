بينهم كلوني وأوبرا وبيكهام.. بالصور.. مشاهير بالزفاف الملكي البريطاني
بالصور.. مشاهير بالزفاف الملكي البريطاني
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق.
لندن، المملكة المتحدة (CNN)— شهدت مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ميركل، السبت، حضور العديد من الشخصيات والمشاهير العالميين، وهنا نستعرض لكم عددا منهم في معرض الصور بالأعلى:
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