هذا اللقب الذي أطلقته ملكة بريطانيا على هاري وميغان

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في جزيرة نائية أم وسط الصحراء.. أين سيقضي الأمير هاري وزوجته شهر العسل؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أطلقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، السبت، لقب دوق ودوقة "ساسيكس" على الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، لتصبح الأخيرة أول شخص يحمل هذا اللقب من النساء.
ويرجع اللقب هذا إلى العام 1801 حيث أول من حمله كان الأمير اوغستوس فريدريك، والذي كان مناهجا للعبودية وداعما لحقوق الكاثوليكيين واليهود.
وتزوج الأمير فريدريك من اوغاستا موراي العام 1793 وكانت كاثوليكية -في وقت منعت فيه الزيجات الملكية إن كانت من كاثوليك- وعليه رفض من قبل الملك جورج الثالث العام 1794 وباعتبار هذا الزواج ملغى فإن موراي لم تحصل على لقب دوقة ساسيكس.
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