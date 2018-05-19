شاهد.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة ركاب في كوبا

شاهد..اللحظات الأولى لتحطم طائرة ركاب في كوبا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة.
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هذا الفيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع تحطم طائرة ركاب قرب مطار هافانا في كوبا.

(CNN)-- تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تقلّ 104 أشخاص بعيد إقلاعها من مطار هافانا، متجهة إلى مدينة هولغوين الكوبية.