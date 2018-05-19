(CNN)-- تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تقلّ 104 أشخاص بعيد إقلاعها من مطار هافانا، متجهة إلى مدينة هولغوين الكوبية.
شاهد.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة ركاب في كوبا
شاهد..اللحظات الأولى لتحطم طائرة ركاب في كوبا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة.
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هذا الفيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع تحطم طائرة ركاب قرب مطار هافانا في كوبا.
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