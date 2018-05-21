فنزويلا: مادورو يفوز بفترة ثانية وسط انتقادات حادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن في فنزويلا عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الأحد، وذلك في سباق انتخابي أثار الكثير من الانتقادات داخل البلاد وخارجها.

وقال مادورو أمام الحشود المؤيدة له: "أصبحت رئيسا أكثر استعداد، وشخصا أكثر جاهزية لتولي هذا المنصب.. لقد وضعتم ثقتكم في وأنا سأستجيب لكل ما طلبتموه.. شكرا لإعطائي 68 في المائة من الأصوات."

وكان مادورو قد تولى منصب الرئاسة عام 2013 بعد وفاة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز، وسيستمر رئيسا على البلاد لمدة ست سنوات.

من جهتها، وصفت الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات بالمزيفة، مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وتعاني فنزويلا من أوضاع اقتصادية سيئة جيدا، وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى ارتفاع حاد في الأسعار.