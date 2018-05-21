ليندا صرصور.. ناشطة أمريكية مسلمة قادت مسيرة نسائية

(CNN)-- ليندا صرصور، وهي ناشطة سياسية صريحة، تشرح كيف يغذي أسوأ يوم في حياتها نضالها من أجل العدالة الاجتماعية، ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."