(CNN)-- ليندا صرصور، وهي ناشطة سياسية صريحة، تشرح كيف يغذي أسوأ يوم في حياتها نضالها من أجل العدالة الاجتماعية، ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."
ليندا صرصور.. ناشطة أمريكية مسلمة قادت مسيرة نسائية
ليندا.. ناشطة أمريكية مسلمة قادت مسيرة نسائية
رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
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هذه الناشطة تاسياسية تشرح كيف يغذي أسوأ يوم في حياتها نضالها من أجل العدالة الاجتماعية.
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