مارك زوكربيرغ يعتذر أمام البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: حماية الناس أهم من الربح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتذر مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، على "التقصير" في منع التسبب بالأذى، وأشار إلى أنه ضاعف عدد الأشخاص العاملين على أنظمة الحماية والأمان وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأرباح، لكنه لفت إلى أن حماية المستخدمين أكثر أهمية من تحقيق أرباح طائلة بالنسبة له، وذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، الثلاثاء.

وقال زوكربيرغ: "لم نقم بفعل ما يكفي لمنع التسبب بالأذى، وهذا يشمل الأخبار الكاذبة والتأثير على الانتخابات في الخارج".

وأضاف مؤسس فيسبوك قائلا: "لم نتحمل مسؤوليتنا بما فيه الكفاية، قد كان هذا خطأ، وأعتذر على حدوثه"، وأشار إلى أنه التزم بتصحيح الأوضاع بشأن هذه القضية.

ولفت زوكربيرغ إلى أنه قام بمضاعفة عدد الموظفين العاملين على أنظمة الأمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على الأرباح، لكنه شدد على أن حماية المستخدمين يعد أمرا أكثر أهمية بالنسبة له من تحقيق الربح.