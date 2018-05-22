باراك وميشيل أوباما من البيت الأبيض إلى منصة Netflix

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وقع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، عقدا مع موقع Netflix، ليظهرا أمام الكاميرات كمقدمين أو مديرين للحوار، ابتداء من عام 2019.

وأعلن الموقع عن توقيع العقد قائلا: "سينتج باراك وميشيل أوباما محتوى منوعا مثل حلقات مكتوبة وغير مكتوبة بالإضافة إلى برامج وثائقية وبرامج خاصة".

وسيظهر الرئيس السابق وزوجته أمام عدسات الكاميرا في بعض الأحيان، وفي الكواليس في أحيان أخرى، دون أن يُكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

من جانبه، قال باراك أوباما في بيان له: "نأمل بأن نصقل ونساعد الأشخاص الموهوبين والمبدعين والقادرين على نشر المحبة والتفاهم بين الناس، لينشروا قصصهم للعالم".

ويبحث الثنائي أوباما على صانعي محتوى بعد أن قاما بإنشاء شركة تسمى Higher Ground Productions لتتكفل بإنتاج ما يقدمانه على الموقع الشهير.