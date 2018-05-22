ترامب: لقائي بكيم جونغ أون قد يتأجل.. ولن يكون سعيدا إذا لم نتفق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن لقاءه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد لا يُعقد في سنغافورة الشهر المقبل، كما هو مقرر، وأشار إلى أن هذا لا يعني أن اللقاء سيتأجل لوقت طويل، ولفت إلى أنه سيضمن سلامة أون في حال انعقاد القمة بينهما وتوقيع اتفاق بين الطرفين.

وقال ترامب: "هناك فرصة كبيرة لألا ينجح الأمر"، وأضاف: "هذا لا يعني أن اللقاء سيتأجل لوقت طويل، ولكنه قد لا يقام في 12 يونيو".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيضمن سلامة الزعيم الكوري الشمالي، في حال نجاح القمة الثنائية بينهما وتوقيع اتفاق، ولكنه قال إن أون لن يكون سعيدا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي سيكون بإمكانه أن يفتخر بما فعله لبلاده التي ستصبح ثرية، ولفت إلى أن كوريا الجنوبية واليابان والصين سيستثمرون الكثير من الأموال لجعل بيونغ يانغ عظيمة.