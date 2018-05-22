فنزويلا تطرد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كاراكاس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، عن طرد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، تود روبنسون، في رد على الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لآلية الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وقال مادورو في خطاب تنصيبه الذي أقيم في العاصمة، كاراكاس، إنه قرر طرد القائم بأعمال السفارة الأمريكية والمسؤول عن القسم السياسي في السفارة، براين نارانخو، ومنحهما مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الدفاع عن كرامة الوطن"، وذلك ردا على الانتقادات الأمريكية للانتخابات الرئاسية التي شهدتها فنزويلا مؤخرا وفاز بها مادورو.