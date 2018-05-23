فالي نصر لـCNN: بومبيو أهان وطنية الإيرانيين.. وهناك اختلافان بين إيران وكوريا الشمالية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فالي نصر، المحلل السياسي فالي نصر، من كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكينز، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أهان الوطنية لدى الإيرانيين، لافتا إلى أنه وبعد الخطاب الأخير لبومبيو، فإن الحس الوطني لدى الإيرانيين بمستوى عال.

جاء ذلك في مقابلة لنصر مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث رد على من يتغنى بنجاح سياسة ترامب الخارجية في ملف كوريا الشمالية، قائلا: "القوى الإقليمية فيما يتعلق بكوريا الشمالية، كروسيا والصين وكوريا الجنوبية كانت مؤيدة للمحادثات، أما بالنسبة لإيران فإن القوى الإقليمية كانت تعارض ذلك وبالتحديد إسرائيل."

وتابع قائلا: "في كوريا الشمالية لا يوجد سياسة داخلية، وشخص واحد بإمكانه اتخاذ قرار حول أي شيء، وأغلب الكوريين الشماليين على الأغلب لم يسمعوا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زعيمهم، في حين هناك سياسة داخلية في إيران، وهناك حس وطني وأعتقد أن كلا من ترامب وبومبيو قاما بإهانة الوطنية الإيرانية، وفي الحقيقة فإن المزاج الوطني الحالي بإيران عال."

ولفت نصر على أنه وبسبب ما سبق فإنه يصعب على أي قيادي في إيران انتهاج النهج ذاته الذي اتخذه زعيم كوريا الشمالية.