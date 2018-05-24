أسماء وأدوار المسؤولين الإيرانيين الـ5 المشمولين بعقوبات أمريكا لدعمهم الحوثي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فرضت الخزينة الأمريكية، عقوبات بحق خمسة مسؤولين إيرانيين قاموا بدعم جماعة الحوثي في اليمن بالمعدات والصواريخ والخبرات المستخدمة باستهداف المملكة العربية السعودية.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "تم إدراج كل من محمود باقري كاظم آباد (باقري) ومحمد آغا جعفري (جعفري) عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13224 لعملهم لصالح قوات قيادة الغدير الصاروخية التابعة للقوات الفضائية للحرس الثوري. وأن القوات الفضائية مسؤولة عن نشر الصواريخ الإيرانية، وأن باقري هو قائد قيادة الغدير الصاروخية للقوات الفضائية وأن جعفري مسؤول كبير فيها. حيث يشرف هذان الشخصان على نقل مكونات الصواريخ ونشر خبراء الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء المنطقة دعماً لنشاطات الحرس الثوري الإيراني."

وأضاف البيان: "وتم إدراج جواد بوردبار شير أمين، وهو مسؤول في القوات الفضائية للحرس الثوري الإيراني، وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 لعمله لصالح الحرس الثوري. وتم إدراج مهدي ازربيشه أيضا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 لعمله لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما تم إدراج سيد محمد علي حداد نجاد طهراني وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13382 لعمله مع أو لصالح أو لتقديم أو حاول توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي دعم آخر، أو سلع أو خدمات لدعم منظمة الجهاد للبحث والاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري."

ونقل بيان الخارجية الأمريكية على لسان وزير الخزانة ستيفن منوشن قوله: "إن وزارة الخزانة تستهدف خمسة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وقد مكنت أعمالهم الحوثيين من إطلاق الصواريخ على المدن والبنية التحتية النفطية السعودية. كما عطلوا جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن وكذلك هددوا حرية الملاحة في الممرات المائية الإقليمية الرئيسية."

وأضاف "لن تتسامح الولايات المتحدة مع الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين الذين يهاجمون شريكنا المقرب، المملكة العربية السعودية. وينبغي على جميع دول المنطقة أن تكون حذرة لمنع إيران من إرسال أفرادها وكذلك أسلحتها وأموالها لدعم عملائها في اليمن ".