فريق التحقيق: تحطم MH17 بـ2014 سببه صاروخ يعود للواء 53 الروسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فريق التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا برحلتها رقم MH17 إن السبب الذي يقف وراء تلك الحادثة هو صاروخ روسي أطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا حينها.

وبين الفريق أن الصاروخ هو من طراز "باك" من فئة 9m38 يعود للواء 53 الروسي المضاد للطائرات في الحادثة التي تعود للعام 2014، لافتة على أن موقع إطلاق الصاروخ كان بالقرب من منطقة بيرفوماسيك.

وقال الفريق في بيانه: "في ذلك الوقت (وقوع الحادثة) كانت تلك المنطقة تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا،" مشيرة إلى أن منصة إطلاق الصاروخ "نقلت من الأراضي الروسية وأعيد بعد ذلك."