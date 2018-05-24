بقرار أمريكي.. ترامب ممنوع من حجب المغردين عبر تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت قاضية أمريكية الأربعاء قرارا الأربعاء يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخالف القانون عند حجبه أيا من المتابعين على تويتر.

وكتبت القاضية ناومي ريس باكوالد تقول: "ليس هناك أي مسؤول حكومي، بمن فيهم الرئيس نفسه، فوق القانون.. فجميعهم يجب عليهم تطبيق القانون... لقد قمنا بتحليل محتوى تغريدات الرئيس ترامب عبر تويتر، وهو منصة تفاعلية عامة.. وبالتالي فإن أي حجب لأي مستخدم بسبب آرائهم السياسية يعتبر مخالفا للمادة الأولى التي تنص على حرية التعبير."

من جانبه، أشاد معهد نايت، الذي تولى تقديم الشكاوى للمحكمة بالنيابة عن أشخاص حجبهم الرئيس ترامب عبر تويتر، وأضاف بيان صادر عنه بالقول: "أسعدنا هذا القرار، والذي يعكس تطبيقا جوهريا للمادة الأولى حول الرقابة الحكومية على المنصات الإعلامية الجديدة."

من ناحية أخرى، رفضت وزارة العدل الأمريكية قرار المحكمة، مؤكدة أن نشاط ترامب على تويتر وحجبه لمن يريد يعتبر ضمن حدود "حريته الشخصية".

ورفض فريق البيت الأبيض التعقيب على ما إذا كان ترامب سيقوم برفع الحجب عن من حجبهم سابقا على تويتر.