الولايات المتحدة تطرد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخارجية الأمريكية طرد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين، واعتبارهما "شخصيتين غير مرحب بهما"، وطلبت منهما مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وقالت المتحدة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن هذه الخطوة تأتي ردا على طرد فنزويلا اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين لديها.

وقالت نويرت: "الاتهامات التي وجهها النظام في فنزويلا، والتي دفعته إلى طرد الدبلوماسيين الأمريكيين، غير مبررة، فسفارتنا تقوم بواجباتها بما يتناسب مع الأعراف الدولية.. نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا."

وكانت فنزويلا قد أعلنت طرد دبلوماسيين أمريكيين من أراضيها في رد على الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.