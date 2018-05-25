كندا: تفجير في مطعم والشرطة تتعرف إلى مشبوهين اثنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جرح أكثر من 15 شخصا مساء الخميس بعد انفجار وقع في مطعم بمنطقة ماساساغا، في مقاطعة أونتاريو، وفقا للشرطة المحلية، فيما وردت أنباء عن التعرف إلى مشتبهين اثنين.
ونشرت الشرطة مجموع من المواصفات للمشتبه بهما، الذان قاما بتفجير "جهاز تفجير أوتوماتيكي"، وناشدت العامة التعرف إليهما والتبليغ عنهما.
ووقع الانفجار في مطعم هندي، ومن بين الجرحى 3 منهم حالتهم حرجة.
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