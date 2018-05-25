ليبيا: 7 قتلى في انفجار سيارة مفخخة في بنغازي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سقط سبعة قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي في ليبيا الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، فيما قالت الشرطة إن 20 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

وحال وقوع الانفجار، توجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع لنقل القتلى والمصابين.

وقال مسؤولون أمنيون إن منفذي هذا "العمل الإرهابي" ينتمون إلى إحدى الخلايا النائمة.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن هذا التفجير.