هولندا وأستراليا تحملان روسيا رسميا مسؤولية اسقاط MH17.. وبيسكوف يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر كل من هولندا وأستراليا، الجمعة، بيانا مشتركا حملتا روسيا به وبصورة رسمية مسؤولية اسقاط الطائرة الماليزية برحلتها رقم MH17 فو ق أوكرانيا.

وجاء بيان الدولتين المشترك بعد يوم من إعلان فريق التحقيق بهذه إسقاط الطائرة سببه صاروخ من طراز باك يعود للواء 53 الروسي المضاد للطائرات، وأطلق من منطقة كانت حينها تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، شرق أوكرانيا.

من جهته قال ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "إن روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا،" لافتا في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "التحقيق الذي أجراه الفريق الهولندي لم يتضمن الجانب الروسي، علما بأن الجانب الأوكراني كان موجودا. بالطبع لا تستطيع روسيا الوثوق بنتائج هذا العمل لعدم تمكنها من المشاركة كاملة الحقوق في هذا التحقيق".