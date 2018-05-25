بعد إلغائها.. ترامب يفتح الباب مجددا لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب يفتح الباب مجددا لقمة كوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
دونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكا
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو/ حزيران المقبل، كما كان مقررا لها، وذلك غداة إعلانه عن إلغاء القمة.

دونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكا