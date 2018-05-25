بعد إلغائها.. ترامب يفتح الباب مجددا لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية
ترامب يفتح الباب مجددا لقمة كوريا الشمالية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
0:34
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو/ حزيران المقبل، كما كان مقررا لها، وذلك غداة إعلانه عن إلغاء القمة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.