بعد إلغائها.. ترامب يفتح الباب مجددا لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو/ حزيران المقبل، كما كان مقررا لها، وذلك غداة إعلانه عن إلغاء القمة.