بعد إرساله للبحرين العام 2002.. جاسوس سابق داخل القاعدة لـCNN: خططنا لهجوم كيماوي في نيويورك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف أيمن دين، الجاسوس السابق لصالح الاستخبارات البريطانية داخل تنظيم القاعدة، إنه خطط لهجوم كيماوي يستهدف شبكة قطارات الانفاق في نيويورك، وذلك بعد إرساله إلى البحرين من قبل الاستخبارات البريطانية نهاية العام 2002.

في البحرين تواصل عميل بالقاعدة مع دين على أمل الاستفادة من خبراته وعمله في مصانع الأسلحة الكيماوية للقاعدة في أفغانستان، وهذه المرة كان السلاح المنشود هو قنبلة غاز سام والهدف المحدد كان نيويورك.

وتحدث دين في مقابلة حصرية مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "في الحقيقة كنت منخرطا في هذه الخطة لأنني كنت مدعوا للمشاركة فيها ولأنني كنت من بين الأشخاص الأحياء الذين شهدوا تطور وبناء مثل هذا الجهاز (القنبلة التي ستستخدم في الهجمات) طلب مني التعليق على مدى دقة مدى التأثير والمزيج والقياسات فيه.."

وقال فيليب ماد، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" في مقابلة مع CNN: "نتحدث عن جهاز بسيط يمكن أن يتم احتواءه في علب طلاء ويركب بصورة بسيطة يمكن لأي شخص درس الثانوية العامة أن يقوم بذلك، والتأثير؟ يمكن أن يكون قتل العشرات من الأشخاص في محطة رئيسية لقطارات الانفاق، وأن تأتي هذه الأنباء من مصدر موثوق فهذا خبر كبير.."