خارجية أمريكا: الشارع الإيراني يثور وهو يرى أمواله تهدر على مغامرات حكام النظام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، صورة قال إنها تظهر ما وصفه بـ"ثوران" الشارع الإيراني الذي "يرى أمواله تهدر على مغامرات حكام نظام إيران."

جاء ذلك في تغريدة لفريق التواصل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيها: "الشارع الإيراني يثور غضباً وهو يرى أمواله تهدر على مغامرات حكام نظام إيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان وأماكن أخرى بدل تحسين وضع الشعب الإيراني المعاشي والاقتصادي."

ونشرت الفريق صورة مرافقة لتغريدته كتب عليها: "إضراب سائقي الشاحنات في إيران.. الحكومة الإيرانية عاجزة عن رعاية شعبها ومصالحهم ولكنها تواصل التدخل في الدول العربية."

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