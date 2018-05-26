"الجاسوس ذو التسعة أرواح".. نشأ بالسعودية وبات أهم عميل للـMI6 داخل القاعدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أمضت شبكة CNN ثلاث سنوات بالتحضير لوثائقي بعنوان "جاسوس داخل القاعدة" حيث يكشف أيمن دين الذي أطلق عليه جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني أو ما يُعرف بـ"MI6" لقب "الجاسوس ذو التسعة أرواح" خبايا تنظيم القاعدة، وفيما يلي نقدم لكم نبذة عنه.

أيمن دين (اسم مستعار وليس الاسم الذي ولد به) نشأ في السعودية وانضم للمسلمين الذين يقاتلون الصرب في البوسنة منتصف التسعينيات وبعدها انتقل إلى أفغانستان حيث أعلن ولائه للقاعدة أمام أسامة بن لادن شخصيا.

أصبح دين بعد ذلك أكثر صناع القنابل بتنظيم القاعدة نجاحا والتقى العديد من قادة التنظيم مثل أيمن الظواهري وخالد الشيخ أحمد الذي يعتبر العقل المدبر وراء هجمات الـ11 من سبتمبر 2001.

اتخذت حياة دين منحى آخر لمعارضته قتل المدنيين والهجمات الانتحارية، ليترك التنظيم ويغادر أفغانستان إلا أنه وبعد أسابيع جند من قبل الاستخبارات البريطانية ووافق للتجسس على القاعدة وشبكة المتعاطفين معها.

عاد دين معرضا نفسه لمخاطر كبيرة إلى معسكرات القاعدة في أفغانستان في أوقات لم يتح أمامه مخارج إن اكتشف أمره ليطلق عليه حينها "الجاسوس ذو التسعة أرواح" وبحكم موقعه بقلب البرنامج الكيماوي للقاعدة، تمكن دين من تقديم معلومات استخباراتية بالغة القيمة وكشف مخططات أنقذت حياة الكثيرين.