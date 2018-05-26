سيؤول: رئيس كوريا الجنوبية التقى كيم جونغ أون السبت بالمنطقة منزوعة السلاح

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بعد إلغائها.. ترامب يفتح الباب مجددا لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت رئاسة كوريا الجنوبية، السبت، صورا قالت إنها تظهر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي ان وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون في لقاء ثان جمعهما، السبت.
وبينت الرئاسة الكورية الجنوبية أن اللقاء جرى في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين بين الساعة الثالثة والخامسة بالتوقيت المحلي، وتناول اللقاء "تبادل آراء" من بين عدة قضايا أخرى حول المضي قدما بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في القمة المرتقبة بين الجانبين.
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