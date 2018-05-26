القضايا تلاحقها.. شاهد ما فعلته "الطبيبة الراقصة" داخل غرف العمليات

هذا ما فعلته "الطبيبة الراقصة" بغرف العمليات

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
طب وجراحةقضاياأمريكا
1:11

رُفعت سبع قضايا على الأقل ضد طبيبة جراحية في أمريكا، نشرت فيديوهات على يوتيوب ترقص فيها أثناء تواجدها في غرفة العمليات بوجود مرضى مخدرين.

طب وجراحةقضاياأمريكا