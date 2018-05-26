رامي النشاشيبي، الذي حصل مؤخراً على جائزة "مكافأة العبقرية" المرموقة، يستذكر موقفاً كاد أن يتحول إلى أمر سيء في حيه الذي يقطن فيه بمدينة شيكاغو الأمريكية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
رامي النشاشيبي.. مسلم أمريكي أنقذه تعاونه من موقف سيء
رامي.. مسلم أمريكي أنقذه تعاونه من موقف سيء
رمضانيات
آخر تحديث السبت, 26 مايو/أيار 2018; 10:51 (GMT +0400).
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شاهد كيف تحول موقف سيء لصالح رامي النشاشيبي ضمن سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
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