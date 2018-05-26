رامي النشاشيبي.. مسلم أمريكي أنقذه تعاونه من موقف سيء

رامي النشاشيبي، الذي حصل مؤخراً على جائزة "مكافأة العبقرية" المرموقة، يستذكر موقفاً كاد أن يتحول إلى أمر سيء في حيه الذي يقطن فيه بمدينة شيكاغو الأمريكية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."