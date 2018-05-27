جاسوس سابق لـCNN: داعش بعيد عن الاحتضار.. والآن مرحلة "السبات العدواني"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال أيمن دين، الجاسوس السابق الذي زرعته الاستخبارات الخارجية البريطانية داخل تنظيم القاعدة، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" بعيد عن أن يكون في حالة احتضار، رغم الخسائر الكبيرة التي تلقاها في العراق وسوريا.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لدين مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قال: "داعش لا زال يملك الأموال وشبكاته المخفية في العديد من الدول على الأغلب،" واصفا المرحلة الحالية التي تمر بها الجماعات المتشددة بـ"مرحلة السبات العدواني."

وتابع قائلا: "ما لم تواجه الأيدولوجية التي يعتنقونها (الجماعات المتشددة) وتكشف على أنها إفساد للإسلام، فإن مثل هذه الجماعات ستستمر في عمليات التجنيد،" لافتا إلى أن هذا حرب لروح وجوهر الإسلام في الأوقات الذي تمزق فيه الحروب والتطرف منطقة الشرق الأوسط.

وعن السبب الذي دفعه لإجراء هذه المقابلة مع CNN قال دين: "إذا كانوا (المتطرفين) مستعدين للمخاطرة بحياتهم في سبيل هدف مغلوط وخاطئ وكاذب فإن علينا القيام بالأمر ذاته."