وفد دبلوماسي أمريكي يصل إلى كوريا الشمالية بهدف التحضير للقمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصل وفد دبلوماسي أمريكي إلى كوريا الشمالية، الأحد، ليعطي إشارة إلى أن إجراءات التحضير للقمة المرتقبة تتم بشكل طبيعي، وذلك وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـCNN.

وترأس السفير الأمريكي لدى الفلبين، سونغ كيم، الوفد الذي وصل إلى بيونغ يانغ، وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين كوريين شماليين بشأن القمة المرتقبة.

ولا تشبه هذه الزيارة، زيارة فريق لوجستي أمريكي إلى سنغافورة، وقد غادرها السبت، إذ إن هذا الوفد الذي وصل إلى كوريا الشمالية سيركز على جوهر المفاوضات التي ستتم بين واشنطن وبيونغ يانغ.

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إلى أن الأمور تسير باتجاه إجراء القمة في موعدها المقرر، في 12 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أيام على إعلانه أن القمة قد لا تعقد في هذا الموعد.