سفن عسكرية أمريكية تبحر جنوب بحر الصين وبكين تحتج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبحرت سفينتان حربيتان أمريكيتان للمرة الأولى في منطقة بحر الصين، المتنازع عليها من قبل عدة بلدان، وهي الخطوة التي أثارت غضب بكين، ودفعتها للاحتجاج.

واتهم وزيرا الدفاع والخارجية الصينيان واشنطن بالتعدي على المناطق ذات السيادة الصينية عبر الإبحار في تلك المنطقة.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كينغ الولايات المتحدة الأمريكية بوقف هذه الإجراءات الاستفزازية والتي تعتبر انتهاكا للسيادة الصينية وتهدد الأمن الصيني.

وكان مسؤول أمريكي قد قال لشكبتنا إن السفينتين الحربيتين أبحرتا على بعد 12 ميلا من أربع جزر من جزر "باراسيل"، وهو جزء من عملية تطلق عليها البحرية الأمريكية اسم "حرية الحركة في البحار"، والتي تدعو إلى حرية المرور في المياه الدولية.