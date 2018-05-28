سعاد عبد‪ ‬الخبير.. مسلمة أمريكية تجسّد "روعة الإسلام"

سعاد.. مسلمة أمريكية تجسّد "روعة الإسلام"

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و58 دقيقة.
أمريكاالإسلامالإسلاموفوبيارمضان
1:18

شاهد هذا الفيديو وتعرف على قصة سعاد عبد‪ ‬الخبير، ضمن سلسلة "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."

(CNN)-- سعاد عبد‪ ‬الخبير ، مؤلفة كتاب "Muslim Cool" وأستاذة في جامعة ميشيغن، تقول إن مفاهيم الناس عن الإسلام لا تتطابق دائمًا مع الواقع.  شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة ‪CNN‬ التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."

أمريكاالإسلامالإسلاموفوبيارمضان