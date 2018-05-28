(CNN)-- سعاد عبد الخبير ، مؤلفة كتاب "Muslim Cool" وأستاذة في جامعة ميشيغن، تقول إن مفاهيم الناس عن الإسلام لا تتطابق دائمًا مع الواقع. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."
سعاد عبد الخبير.. مسلمة أمريكية تجسّد "روعة الإسلام"
سعاد.. مسلمة أمريكية تجسّد "روعة الإسلام"
رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و58 دقيقة.
1:18
شاهد هذا الفيديو وتعرف على قصة سعاد عبد الخبير، ضمن سلسلة "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."
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