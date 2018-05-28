شاهد.. لاجئ بباريس ينقذ طفلاً من السقوط من الطابق الرابع
لاجئ بباريس ينقذ طفلاً من السقوط من الشرفة
العالم
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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تلقى هذا الشاب اللاجئ من مالي إلى باريس الكثير من المديح بعدما تسلق أربعة طوابق خلال ثوان لينقذ طفلاً معلقاً على حافة الشرفة وعلى وشك الوقوع.
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