م. حسنة مازنافي.. مسلمة بنت مسجداً للنساء فقط بأمريكا

(CNN)-- م. حسنة مازنافي هي مؤسسة أول مسجد للنساء فقط، وفي هذا الفيديو تشرح السبب وراء عدم تسميتها لنفسها بأنها “ناشطة في الحركة النسوية“. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."