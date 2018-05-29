م. حسنة مازنافي.. مسلمة بنت مسجداً للنساء فقط بأمريكا

م. حسنة.. مسلمة بنت مسجداً للنساء فقط بأمريكا

رمضانيات
آخر تحديث منذ6 دقائق.
أمريكاالإسلامالمرأةمساجد
1:30

شاهد سبب بناء حسنة لأول مسجد للنساء فقط بأمريكا عبر سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

(CNN)-- م. حسنة مازنافي هي مؤسسة أول مسجد للنساء فقط، وفي هذا الفيديو تشرح السبب وراء عدم تسميتها لنفسها بأنها “ناشطة في الحركة النسوية“. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

أمريكاالإسلامالمرأةمساجد