شاهد.. ركاب عالقون في "أفعوانية" تعطلت بشكل مفاجىء

ركاب عالقون في "أفعوانية" تعطلت بشكل مفاجىء

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
أمريكاحوادث
0:57

تسبب ذلك في بقاء الركاب عالقين في العربات لأكثر من 45 دقيقة.

علقت أفعوانية في حديقة بمدينة سانداسكي في ولاية أوهايو، بعدما فقد قسم من المتنزه الطاقة بسبب اصطدام سيارة في أحد أعمدة الكهرباء.

 

أمريكاحوادث