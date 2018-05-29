شاهد.. ركاب عالقون في "أفعوانية" تعطلت بشكل مفاجىء ركاب عالقون في "أفعوانية" تعطلت بشكل مفاجىء العالم آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة. أمريكاحوادث شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:57 تسبب ذلك في بقاء الركاب عالقين في العربات لأكثر من 45 دقيقة. علقت أفعوانية في حديقة بمدينة سانداسكي في ولاية أوهايو، بعدما فقد قسم من المتنزه الطاقة بسبب اصطدام سيارة في أحد أعمدة الكهرباء. أمريكاحوادث شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-290518-riders-stuck-on-a-roller-coaster-orig-tc","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/29","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.