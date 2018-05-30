أوكرانيا: إحباط مخطط روسيا لقتل الصحفي المعارض أركادي بابتشينكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت قوى الأمن الأوكراني، الأربعاء، أن الصحفي الروسي، أركادي بابتشينكو، والذي كان يٌعتقد أنه قٌتل في العاصمة الأوكرانية كييف، حي، وقد ظهر بمؤتمر صحفي مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل هريتساك.

وأشار هريتساك إلى أن بابتشينكو كان جزءا من عملية خاصة لقوات الأمن الأوكرانية، والتي نجحت في إبطال "الجريمة المخزية" التي كانت تنوي المخابرات الروسية ارتكابها.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني في المؤتمر: "كان يجب أن أواسي عائلة بابتشينكو، لكنني أهنئها وأهنئ بابشتينكو والعالم أجمع"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأكرانية.

ويعد الصحفي الروسي، من المعارضين لحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد قالت شرطة كييف إنه تم اغتياله في شقته الواقعة في العاصمة الأوكرانية بحادثة إطلاق نار، وذلك في عملية تمويه كانت تهدف لحمايته من خطط المخابرات الروسية، وفقا لقوى الأمن الأوكراني.