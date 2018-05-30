الادعاء البلجيكي: منفذ هجوم مدينة ليغ هتف "الله أكبر" مرارا خلال العملية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أريك فان دير، من مكتب الادعاء البلجيكي، الأربعاء، إن بنجامين منفذ الهجوم الذي شهدته مدينة ليغ البلجيكية وراح ضحيتها عنصران بالشرطة، هتف "الله أكبر" خلال تنفيذ عمليته.

وبين فان دير أن التحقيقات لا تزال جارية في الهجوم "الإرهابي" للتوصل إلى الدوافع التي تقف وراء إقدام بنجامين وهو مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 31 عاما، لافتا إلى وجود معلومات عن تواصل المهاجم مع عناصر متطرفة بين عام 2016 و2017.

ويذكر ان المهاجم كان يقضي فترة بالسجن لقضايا متصلة بالسرقة والعنف واستخدام المخدرات، وعند إقدامه على تنفيذ هجومه كان في إطلاق سراح مؤقت لمدة 24 ساعة.