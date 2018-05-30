مشرّعة بأمريكا: الإباحية هي "السبب الرئيسي" لإطلاق النار بالمدارس

(CNN)-- أشارت النائبة الجمهورية عن ولاية تينيسي ديان بلاك مؤخراً إلى أن المواد الإباحية، إلى جانب تفكك الأسر والأفلام العنيفة، هي عوامل تساهم في حالات العنف المسلح في المدارس.