إلهان عمر.. مسلمة هربت من الحرب بالصومال لتصبح مشرّعة بأمريكا

(CNN)-- ما الذي كانت ستقوله إلهان عمر، وهي مشرّعة في ولاية مينيسوتا الآن، لنفسها حين كانت عالقة بمخيم للاجئين كينيا وهي في الثامنة من العمر؟ شاهد إجابتها عبر هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."